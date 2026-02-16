Veneto, schianto in A4: auto si ribalta, grave una donna

Questa mattina, intorno alle 7, i Vigili del fuoco di Mestre e del distaccamento di Mira sono intervenuti per un incidente stradale lungo l’autostrada A4, in direzione Milano, nel tratto subito dopo l’area di servizio Arino (km 371+500).

Per cause ancora in corso di accertamento, un’autovettura si è capovolta più volte prima di fermarsi. Nell’incidente è rimasta ferita una donna, le cui condizioni sono state giudicate gravi.

I Vigili del fuoco hanno messo in sicurezza il veicolo e collaborato con il personale del Suem 118, intervenuto con ambulanza ed elisoccorso. La donna è stata elitrasportata in ospedale per ricevere le cure necessarie.

Per permettere le operazioni di soccorso, l’autostrada è stata parzialmente chiusa al traffico. Sul posto erano presenti anche la Polizia Stradale e il personale della società autostradale.

Le operazioni di soccorso e ripristino della viabilità si sono concluse in circa mezz’ora.