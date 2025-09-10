Veneto – Schianto frontale sulla Romea, muore una donna

Un grave incidente si è verificato nella tarda mattinata di oggi, mercoledì 10 settembre, lungo la statale 309 Romea, nel territorio di Chioggia (Venezia). Una donna ha perso la vita dopo lo scontro frontale tra un furgoncino e un tir, avvenuto all’altezza del ponte translagunare, nei pressi del chilometro 88,400.

Il furgone è rimasto schiacciato nell’impatto e, secondo le prime informazioni, la conducente sarebbe morta sul colpo. Immediato l’intervento dei soccorsi, ma per la vittima non c’è stato nulla da fare.

La circolazione è stata interrotta in entrambe le direzioni per consentire le operazioni di soccorso, i rilievi e la rimozione dei mezzi incidentati. Il traffico è stato deviato su percorsi alternativi.

Sul posto stanno operando le pattuglie della polizia locale, i vigili del fuoco e le squadre dell’Anas, che hanno attivato le procedure per la gestione della viabilità e per la riapertura della strada nel più breve tempo possibile. Informato anche il sindaco di Chioggia, Mauro Armelao.