Veneto – Schianto frontale: muore 29enne, tre feriti

Un tragico incidente stradale è costato la vita a Michael Angeli, 29 anni, residente a Mareno di Piave. Lo schianto è avvenuto sabato sera, poco prima delle ore 20, in via Distrettuale, all’altezza del civico 69. Coinvolte due automobili in un impatto frontale violentissimo.

Secondo le prime ricostruzioni, Michael si trovava alla guida di un’Alfa Romeo 147 con a bordo altri due passeggeri. Per cause ancora in fase di accertamento, l’auto avrebbe improvvisamente invaso la corsia opposta, scontrandosi frontalmente con una Ford condotta da un 63enne, che viaggiava nella direzione opposta.

L’impatto è stato devastante: Michael Angeli è morto sul colpo. Il 63enne alla guida della Ford è stato soccorso e trasportato in elicottero all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso in condizioni gravissime. Feriti anche i due passeggeri dell’Alfa Romeo, ora ricoverati.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Conegliano, che hanno estratto i feriti dalle lamiere e messo in sicurezza l’area, oltre ai sanitari del SUEM 118 e ai Carabinieri della stazione di Susegana, incaricati dei rilievi per ricostruire l’esatta dinamica della tragedia.

L’intera comunità di Mareno di Piave è sotto shock per la scomparsa di Michael, giovane molto conosciuto in paese.