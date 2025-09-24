Veneto, schiaffeggia e rapina un disabile: arrestato nordafricano

CASTEL D’AZZANO (VR), 24 settembre 2025 – I Carabinieri di Castel d’Azzano hanno arrestato un 32enne di origini marocchine, destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dalla magistratura di Verona per una rapina commessa ai danni di un uomo con disabilità.

L’episodio risale alla notte del 9 giugno, quando il disabile era stato soccorso dai militari dopo essere stato aggredito poco dopo una cena con due conoscenti in un fast food della zona. Secondo le indagini, l’autore sarebbe stato uno dei commensali, che avrebbe approfittato del rientro a casa dell’uomo per tendergli un agguato: dopo averlo schiaffeggiato, gli avrebbe sottratto il portafogli contenente 350 euro prima di fuggire.

Determinanti per l’identificazione sono state le immagini delle telecamere di videosorveglianza, che hanno consentito ai Carabinieri di ricostruire l’intera dinamica. L’indagato si trova ora nel carcere di Verona Montorio, a disposizione dell’Autorità giudiziaria.