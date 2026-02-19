Veneto – Scarcerato e in 48 ore di nuovo a rubare: ri-arrestato straniero

Selvazzano, 19 febbraio 2026 – Nuovo arresto per un 35enne marocchino già noto alle forze dell’ordine. Dopo essere stato fermato domenica notte a Padova per un tentativo di furto in abitazione, l’uomo è stato arrestato nuovamente martedì 17 febbraio a Selvazzano, dopo aver malmenato due cittadini e rubato oggetti da un’auto in sosta.

Secondo la ricostruzione dei carabinieri, il marocchino ha tentato di forzare il cancello di un’abitazione con delle forbici, ma è stato sorpreso dal figlio della proprietaria. In fuga, ha reagito con pugni contro chi lo inseguiva e ha forzato la serratura di un’auto, rubando guanti e un cappello. La sua corsa è terminata vicino a un distributore di carburante, dove è stato intercettato dai carabinieri insieme al proprietario dell’auto.

Durante la perquisizione, i militari hanno trovato anche un coltello multiuso nello zaino. La refurtiva è stata restituita e il 35enne è stato trattenuto in attesa del rito direttissimo. Il giudice ha confermato l’arresto applicando il divieto di dimora in Veneto.

Questo episodio segue il precedente arresto di domenica 15 febbraio, quando l’uomo era stato sorpreso dalla videosorveglianza mentre tentava di sottrarre uno zaino da un cortile a Padova. In entrambi i casi, l’intervento rapido delle forze dell’ordine ha impedito che la situazione degenerasse ulteriormente.