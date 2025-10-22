Veneto – Sassaiola contro i monitor della stazione: 7 minorenni nei guai

Sono stati identificati e denunciati dai carabinieri di Montebelluna i sette ragazzi responsabili del danneggiamento dei monitor della stazione ferroviaria. L’episodio risale alla sera del 27 settembre, quando il gruppo, composto da studenti tra i 14 e i 17 anni, aveva scagliato sassi contro gli schermi che indicano partenze e arrivi, rendendoli inutilizzabili.

Le indagini, condotte dal Nucleo operativo e radiomobile dell’Arma, hanno permesso di risalire ai giovani grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza e alle testimonianze di alcuni viaggiatori presenti. Tutti i coinvolti sono minorenni e incensurati.

Secondo quanto ricostruito, il gruppo avrebbe tentato di colpire anche la copertura del sottopasso pedonale, ma l’arrivo del treno li avrebbe fatti desistere. I sette sono stati denunciati a piede libero per danneggiamento aggravato in concorso.

L’episodio ha suscitato preoccupazione per l’aumento di comportamenti vandalici tra giovanissimi e per la sicurezza delle stazioni ferroviarie della zona.