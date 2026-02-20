Veneto – Sale sull’aiuola per salvarsi, ma viene travolto ancora e ucciso: indagine per omicidio

Si profila l’ipotesi di omicidio dietro la morte di un cittadino straniero trovato senza vita all’alba di oggi davanti al centro commerciale di San Bonifacio, nel Veronese.

Il corpo dell’uomo, che avrebbe avuto circa sessant’anni, è stato rinvenuto in un’aiuola all’ingresso lato Coalonga della struttura. Secondo i primi accertamenti dei carabinieri, la vittima sarebbe stata investita volontariamente e più volte da un’automobile.

Stando alle testimonianze raccolte sul posto, l’uomo avrebbe tentato di mettersi in salvo salendo sull’aiuola, ma sarebbe stato raggiunto e nuovamente travolto dal conducente del veicolo. Un elemento che rafforza l’ipotesi di un’azione intenzionale.

Una persona è stata sottoposta a fermo e condotta nella caserma dei carabinieri di San Bonifacio, dove si trova a disposizione dell’autorità giudiziaria. Le indagini sono coordinate dai militari dell’Arma, che stanno lavorando per ricostruire con precisione la dinamica e il movente.

Sul luogo del ritrovamento sono intervenuti anche gli specialisti della Sezione Investigazioni Scientifiche del Reparto Operativo del Comando Provinciale, impegnati nei rilievi tecnici. La comunità si è svegliata sotto choc per una vicenda dai contorni particolarmente gravi.