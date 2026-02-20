Veneto – Ruota di scorta troppo pesante, all’interno 20 chili di droga: arrestati due fratelli stranieri

Un controllo di routine al casello autostradale di Padova Ovest si è trasformato in un maxi sequestro di droga: 15 chilogrammi di eroina e 5 chilogrammi di cocaina nascosti all’interno della ruota di scorta di un’auto con targa francese. Arrestati due uomini, fratelli di nazionalità nigeriana e residenti in Francia, ritenuti responsabili di traffico di sostanze stupefacenti.

L’operazione si inserisce nell’ambito delle ordinarie attività di controllo economico del territorio condotte dai Finanzieri del Comando Provinciale di Padova, finalizzate anche alla repressione dello spaccio in contesti urbani.

Proprio durante uno di questi servizi, i militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria hanno fermato l’autovettura in ingresso al casello per i controlli di routine. Fin da subito i due occupanti hanno mostrato un anomalo stato di agitazione alla richiesta dei documenti. Ulteriori sospetti sono nati dall’esame della patente di guida, apparentemente rilasciata da un’Autorità polacca, risultata poi falsa.

L’ispezione del veicolo ha fatto emergere un dettaglio decisivo: la ruota di scorta era di dimensioni non compatibili con quelle montate sull’auto e appariva insolitamente pesante. Una volta estratta, i finanzieri hanno scoperto che all’interno della camera d’aria erano occultati circa 20 chili di sostanza stupefacente, confezionata in ovuli e raccolta in sacchetti di plastica di varie dimensioni.

La droga, il veicolo utilizzato per il trasporto e 1.000 euro in contanti sono stati sequestrati. I due presunti “drug mules” sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e uso di documenti falsi e associati alla Casa Circondariale di Padova, a disposizione della locale Autorità Giudiziaria.