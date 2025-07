Veneto – Rubano al supermercato e scatenano il pitbull contro il direttore: arrestati due pregiudicati

Verona, 31 luglio 2025 – Tentano un furto al supermercato e, per guadagnarsi la fuga, aizzano un pitbull contro il direttore che cerca di fermarli. Protagonisti un 34enne tunisino, irregolare in Italia, e una 40enne di origini palermitane, entrambi già noti alle forze dell’ordine. I due sono stati arrestati sabato sera dalla polizia a Verona con l’accusa di rapina impropria aggravata in concorso.

Il tentato furto è avvenuto al Prix di via Malfer. Intorno alle 20.10 è stato il direttore del punto vendita a chiamare la centrale operativa della questura, riferendo di essere stato aggredito da una coppia che aveva cercato di uscire senza pagare della merce, per un valore di circa 90 euro, nascosta negli zaini e sotto i vestiti.

Secondo quanto ricostruito, i due avrebbero reagito all’intervento del direttore usando il proprio cane come intimidazione per garantirsi la fuga.

Grazie alle descrizioni fornite, le volanti li hanno rintracciati poco dopo in via Città di Nimes, ancora in possesso di gran parte della refurtiva. Dopo l’arresto e le formalità di rito, i due sono stati trasferiti nel carcere di Montorio.

Il giudice ha convalidato l’arresto e disposto la custodia cautelare in carcere. Il pitbull è stato preso in carico dal canile comunale.