Veneto – Ruba l’auto alla ex, ci dorme dentro, poi tenta di investire poliziotti: arrestato pluripregiudicato

Padova, 18 luglio 2025 – Notte movimentata in via Piovese, dove un 45enne di Catania, pluripregiudicato e destinatario di un ordine di carcerazione, è stato arrestato dopo un rocambolesco tentativo di fuga che ha messo a rischio due agenti delle Volanti.

Tutto è iniziato poco prima dell’una, quando una donna romena di 53 anni ha chiamato il 113 per denunciare il furto della propria auto da parte dell’ex compagno, che poco prima l’aveva aggredita. I poliziotti hanno ritrovato il veicolo poco distante: sul sedile dormiva un uomo che, svegliato, ha fornito false generalità. Poi, improvvisamente, è salito in auto e ha tentato di investire i due agenti fuggendo a forte velocità.

La corsa è durata poco: l’auto è stata rinvenuta abbandonata con le chiavi inserite in via Balestra. L’uomo ha provato a scappare a piedi, ma è stato bloccato e portato in Questura. Identificato come destinatario di un ordine di carcerazione per una condanna di 3 anni e 3 mesi – con precedenti per truffa, furto, estorsione, maltrattamenti e spaccio in diverse regioni italiane – è stato tratto in arresto.

Durante il ritiro degli effetti personali presso l’abitazione della compagna, gli agenti hanno scoperto e sequestrato due climatizzatori risultati rubati. La donna è stata denunciata per favoreggiamento e ricettazione; l’uomo, oltre all’esecuzione dell’ordine di carcerazione, è stato denunciato anche per resistenza, false generalità e ricettazione.

Ora si trova nel carcere “Due Palazzi” di Padova.