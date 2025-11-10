CRONACAVENETO
10 Novembre 2025 - 9.46

Veneto – Rottweiler incastrato nella recinzione, salvato dai Vigili del fuoco

Questa mattina, intorno alle 10, una Rottweiler di nome Diana è rimasta incastrata in una recinzione in cemento, senza riuscire a liberarsi. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, che hanno utilizzato una cesoia idraulica per tagliare le sbarre e consentire all’animale di uscire in sicurezza.

L’intervento, condotto con grande attenzione per evitare qualsiasi ferita, si è concluso positivamente: Diana è stata liberata e, nonostante lo spavento, è apparsa subito serena. Un salvataggio particolare, avvenuto proprio nel giorno del suo compleanno, che ha reso la giornata ancora più speciale per lei e per i suoi proprietari.

