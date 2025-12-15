CRONACAVENETO
15 Dicembre 2025 - 9.51

Veneto – Rogo nella notte: distrutto l’autolavaggio di un distributore

REDAZIONE
Un incendio ha interessato nella serata di oggi l’autolavaggio di un distributore di carburante situato lungo via Nazionale, nel territorio comunale di Mira. L’allarme è scattato intorno alle 22. Nessuna persona risulta coinvolta.

Le fiamme hanno interessato l’area dell’autolavaggio, coinvolgendo anche alcune autovetture e l’officina adiacente alla struttura. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco con le squadre dei distaccamenti di Mira e Mestre, supportate da due autobotti e dal carro aria. Le operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza sono state coordinate dal funzionario di guardia presente sul luogo dell’intervento.

L’incendio è stato completamente domato e le operazioni di bonifica si sono concluse intorno all’1:30. L’area è stata posta sotto sequestro per consentire gli accertamenti sulle cause del rogo, affidati ai tecnici dei Vigili del fuoco. Presenti anche i Carabinieri per gli adempimenti di competenza.

