VENETO – Bambino di 4 anni annega nell’Adigetto: corpo recuperato dai vigili del fuoco

È stato trovato intorno alle 23:30 di ieri, privo di vita in galleggio, il corpo di un bambino di 4 anni caduto nel fiume Adigetto, a Villanova del Ghebbo, nel Rodigino, poco distante dal locale ‘Red Devil’. I vigili del fuoco in perlustrazione con un gommone, hanno rinvenuto il corpicino nel fiume, circa 700 metri a valle dal punto dove il bambino stava giocando. La salma è stata recuperata e dopo la constatazione della morte da parte del medico è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Le ricerche erano iniziate alle 18:30. I vigili del fuoco accorsi nell’immediatezza da Rovigo anche con un gommone, hanno subito iniziato a cercare il bimbo che era sfuggito all’attenzione del padre per qualche istante per poi scomparire. Uno zio si è tuffato inutilmente nel fiume per cercarlo ma i tentativi sono stati inutili e resi difficile dal calare del sole.

Sul posto si sono portati i sommozzatori del comando di Venezia e dopo le 20 anche quelli di Vicenza. Attivato anche il personale SAPR (Sistema Aeromobile a Pilotaggio Remoto) della regione, che hanno effettuato dei sorvoli con i droni alla ricerca del bambino.