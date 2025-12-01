Veneto – Rissa in discoteca: nordafricani ci provano con una minorenne, lo zio la difende. Un arresti (trovati coltelli e droga)

Rissa all’Hollywood di Salzano, intervento dei carabinieri: un arresto e un militare ferito



Una serata di musica in una discoteca di Salzano, in provincia di Venezia, si è trasformata in un episodio di grave tensione, come riportato da Il Gazzettino. Secondo il quotidiano, tutto sarebbe iniziato dopo alcune frasi ritenute inopportune rivolte a una ragazza minorenne da parte di tre uomini. A intervenire sarebbe stato lo zio della giovane, che avrebbe cercato di allontanare i presunti molestatori, dando origine a una prima colluttazione all’interno del locale.

Il personale della sicurezza ha tentato di accompagnare all’esterno i coinvolti, ma sulla scalinata dell’ingresso anche un addetto è stato colpito e atterrato. La rissa si è poi spostata nel parcheggio, dove – secondo quanto riferito – sarebbero comparsi anche dei coltelli, facendo temere un’escalation più grave.

L’arrivo di cinque pattuglie dei carabinieri ha permesso di bloccare la situazione. Due dei partecipanti avrebbero tentato la fuga, venendo però immediatamente fermati dai militari. Uno degli uomini è stato arrestato con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale, dopo aver colpito un carabiniere che ha riportato lesioni con una prognosi di diversi giorni. Durante i controlli, sempre secondo Il Gazzettino, sarebbero stati rinvenuti anche degli stupefacenti, tra cui cocaina.

Sono ora in corso ulteriori approfondimenti per ricostruire con precisione il numero delle persone coinvolte e la dinamica dei fatti.