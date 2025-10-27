Veneto – Rissa fra donne al Pride Village: 15 provvedimenti dopo la notte di violenza

PADOVA, 27 ottobre 2025 – È sfociata in una vera e propria rissa la notte del 6 settembre scorso al Pride Village, nel quartiere fieristico di Padova. Due gruppi di giovani donne, dopo una lite nata all’interno della sala tecno del locale, si sono affrontati con violenza sia dentro che fuori dal locale, dando vita a una serie di scontri fisici culminati con calci, pugni e schiaffi.

Tutto sarebbe iniziato per futili motivi, con un lancio di cubetti di ghiaccio, ma in pochi minuti la tensione è degenerata. Le ragazze si sono tirate i capelli e picchiate, fino all’intervento dei buttafuori. La rissa è poi proseguita all’esterno, vicino all’area fumatori, dove una giovane è rimasta ferita dopo essere stata spinta contro un palo.

Gli agenti delle Volanti sono intervenuti attorno alle 2.40, riuscendo a bloccare le protagoniste, tutte tra i 19 e i 25 anni, che si sono mostrate agitate e poco collaborative. Sei di loro sono state denunciate per rissa in concorso.

Il questore di Padova, Marco Odorisio, dopo gli accertamenti, ha disposto 15 misure di prevenzione: otto Daspo Willy, cinque fogli di via e due avvisi orali. Una 21enne ha ricevuto ben cinque provvedimenti, tra cui il divieto di ritorno a Padova e Albignasego per quattro anni.

L’episodio si inserisce nel fenomeno crescente della violenza giovanile al femminile, su cui la Questura padovana ha intensificato i controlli. Dall’inizio dell’anno, sono già 448 le misure di prevenzione adottate contro la movida violenta e i reati di genere.