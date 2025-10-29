Veneto – Rissa fra adolescenti italiani e stranieri finisce in sassaiola: 11 denunciati

Una notte di caos a Bovolone: undici giovani, tra ragazzi e ragazze, italiani e stranieri, sono stati denunciati dai carabinieri per una maxi rissa scoppiata in via Madonna tra sabato e domenica scorsi. Il gruppo, che si spintonava e rincorreva tra le auto bloccate, è stato ripreso da un telefonino e il video, condiviso da un automobilista, ha fatto rapidamente il giro del paese.

I militari hanno identificato tutti i protagonisti in poche ore. Tra loro volti già noti per precedenti zuffe in centro, spesso vicino alle fermate degli autobus. Questa volta, però, la situazione ha superato il limite e i fatti saranno ora segnalati alla Procura dei minori.

L’episodio riporta l’attenzione sul fenomeno delle compagnie giovanili coinvolte in atti di disturbo, vandalismo e microcriminalità, già al centro di raccolte firme e due cortei pacifici organizzati da cittadini per richiamare l’attenzione sul degrado e sulla sicurezza.

Il sindaco Orfeo Pozzani ha invitato i cittadini a non limitarsi a condividere i video, ma a denunciare direttamente alle forze dell’ordine. «Negli ultimi due giorni siamo stati in contatto con polizia locale e carabinieri, ora ci sono le condizioni per prendere provvedimenti», ha dichiarato. È stato richiesto un incontro urgente con il questore per valutare contromisure, incluso il possibile ricorso al Daspo Willy, che vieta l’accesso a determinate aree a chi si rende responsabile di atti violenti.