Veneto – Rissa con spray urticante: evacuato un locale

Una rissa che finisce con lo spray al peperoncino:è quanto avvenuto nel parcheggio della birreria Montenapoleone a Roncaglia di Ponte San Nicolò. Come riferisce Padova Oggi, mercoledì sera, infatti, una rissa tra un giovane di 17 anni arrivato in bici e un automobilista è sfociata nell’uso, da parte di uno dei due litiganti, dello spray urticante. Lo spray, però, è finito nel locale poiché è stato aspirato dai bocchettoni d’aria dello stesso. Piano piano, i clienti all’interno hanno cominciato a lamentarsi per bruciore agli occhi e alla gola e sono stati fatti uscire. Dopo aver arieggiato il locale, i clienti sono stati fatti rientrare. I due litiganti il giorno dopo hanno provveduto a far denuncia.