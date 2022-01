VENETO – Rimessa a fuoco: muore un uomo

Da poco prima delle 13:00, i vigili del fuoco stanno operando in via Fosse a Feltre per l’incendio di una baracca di ampie dimensioni annessa ad una abitazione adibita a ricovero attrezzi e legnaia: deceduto un uomo entrato nella struttura per spegnere le fiamme con un estintore. I pompieri arrivati da Belluno e con i volontari del Basso Feltrino (il personale di Feltre impegnato in altro intervento) con un’autopompa, due autobotti il carro aria e 10 operatori hanno spento le fiamme della struttura all’interno in parte collassata, rinvenendo il copro privo di vita dell’uomo. Le operazioni di soccorso hanno scongiurato il coinvolgimento dell’attigua abitazione. Sul posto il personale del SUEM e i carabinieri. Le cause dell’incendio sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Operazioni di bonifica ancora in corso.