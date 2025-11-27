Veneto – Rifiuti pericolosi e bombe inesplose in un pascolo: scatta l’indagine dei carabinieri

Un terreno utilizzato per il pascolo dei cavalli è stato trasformato in una discarica abusiva contenente rifiuti pericolosi e persino bombe a mano risalenti a epoche passate. La scoperta, avvenuta in un appezzamento agricolo alla periferia di Loria, ha fatto scattare un intervento urgente dei carabinieri e delle autorità ambientali.

Tutto è iniziato a fine settembre, quando la famiglia proprietaria del terreno — già titolare di un’azienda di smaltimento rifiuti fallita anni fa — ha trovato l’area invasa da cumuli di scarti edili, tra cui lastre di eternit e lana di roccia contenenti amianto. Le segnalazioni ai militari sono arrivate subito, ma gli sversamenti illegali sono proseguiti per giorni.

Il quadro è diventato ancora più inquietante quando, durante un sopralluogo, uno dei familiari ha individuato diverse bombe a mano di tipo “ananas”, apparentemente ancora cariche. I carabinieri hanno immediatamente isolato la zona, posizionando cartelli di pericolo e delimitazioni per evitare rischi alla popolazione.

Nel frattempo, si sono registrate altre intrusioni notturne, con ignoti che hanno forzato i lucchetti del cancello per continuare a scaricare materiale. In totale, la famiglia ha presentato quattro denunce, ma al momento i responsabili non sono stati identificati: le telecamere della zona non hanno fornito elementi utili.

A preoccupare sono anche le possibili ricadute ambientali: il terreno si trova vicino a un allevamento avicolo e a un corso d’acqua, dove con le recenti piogge potrebbero essere finiti residui contaminati.

Il lotto, finito di recente all’asta ma ancora in attesa del perfezionamento della vendita, presenta ora un problema aggiuntivo: la bonifica dei rifiuti e la messa in sicurezza dell’area potrebbe costare fino a 100mila euro. La famiglia teme sia le ricadute economiche sia quelle giudiziarie, dato che la Procura sta seguendo il caso da vicino.

Le indagini dei carabinieri proseguono, ma la pista degli sversamenti compiuti di notte — forse da più soggetti — rende il lavoro degli investigatori particolarmente complesso.