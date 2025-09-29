Veneto – Ricostruita la lingua a un’infermiera trentenne con lembi dell’avambraccio

MESTRE, 29 settembre 2025 – Un intervento complesso e innovativo, durato sette ore e mezza, ha permesso di ricostruire la lingua di una giovane infermiera colpita da un carcinoma squamoso. L’operazione è stata eseguita all’ospedale dell’Angelo di Mestre dalle équipe di Otorinolaringoiatria e di Chirurgia plastica, guidate rispettivamente da Doriano Politi ed Eugenio Fraccalanza.

La paziente è Sara Trocani, 30 anni, originaria della Sardegna e da dieci anni in Veneto, dove lavora come infermiera. Durante gli studi aveva assistito a interventi simili, senza immaginare che un giorno sarebbe stata lei stessa a dovervi ricorrere.

La diagnosi arriva dopo settimane di fastidi alla lingua: quella che sembrava un’afta si rivela una neoformazione maligna di circa una noce. “I primi esami sembravano escludere un tumore, ma la biopsia ha confermato la natura oncologica”, racconta Sara. Lo shock della notizia è stato tale da richiedere l’immediato supporto psicologico, spingendo lo stesso Politi a rivedere il proprio approccio alla comunicazione delle diagnosi.

L’estensione della malattia non consentiva una semplice asportazione. È stata quindi pianificata la rimozione della metà anteriore della lingua e la ricostruzione dell’emilingua mancante mediante un lembo libero rivascolarizzato dell’avambraccio sinistro, completo di arteria, vena e ramo nervoso sensitivo. Il tessuto è stato modellato e connesso ai vasi e ai nervi del collo con tecnica microchirurgica, restituendo alla paziente movimento, sensibilità, gusto ed eloquio.

“L’intervento è durato 7 ore e 31 minuti, un tempo contenuto grazie alla perfetta sinergia tra le due équipe”, spiega Politi. Nel 2025 all’ospedale dell’Angelo vengono eseguiti in media due interventi di questo tipo al mese, a conferma di un’esperienza consolidata.

Dopo l’operazione, Sara ha affrontato radioterapia, chemioterapia, riabilitazione e logopedia. “È difficile diventare paziente quando sei sempre stata dall’altra parte – confida –. Ma quello sgomento iniziale si è trasformato in coraggio. Voglio trasmettere forza a chi sta vivendo la mia stessa esperienza. Voglio riprendere la mia vita, tornare a viaggiare, fare sport, studiare lingue straniere e soprattutto dedicarmi al lavoro che amo”.

Oggi, a distanza di settimane dall’intervento, non vi sono segni del carcinoma e la giovane infermiera ha recuperato parola, sensibilità e funzionalità della lingua.