Veneto – Renzo Rosso allo Stanford Executive Program

Renzo Rosso, Presidente e Fondatore del Gruppo OTB, è stato ospite al “SEP Reunion 2025” a Venezia, evento globale organizzato per gli alumni del Stanford Executive Program (SEP).

Durante l’incontro, Rosso ha preso parte ad una sessione dedicata al futuro dell’industria della moda nell’era dell’Intelligenza Artificiale, con un focus sulla sostenibilità, condividendo la propria esperienza imprenditoriale e le strategie che hanno portato OTB a essere un punto di riferimento globale nel settore.

«In OTB stiamo introducendo nuove tecnologie, come l’intelligenza artificiale, nei nostri processi, senza però rinunciare a quella che consideriamo la nostra vera forza: la creatività. Il nostro obiettivo è valorizzare il talento delle persone, non sostituirlo. La tecnologia ci fornisce dati e informazioni che guidano il processo creativo nella direzione giusta e ci permette di entrare in contatto sempre più diretto con i consumatori, sia online tramite l’e-commerce sia nei negozi. Questi strumenti ci servono per conoscere meglio i nostri clienti, creare un legame con loro, far conoscere il DNA e i valori del brand, e farli sentire parte del processo. Inoltre, l’intelligenza artificiale ci aiuta a rendere la produzione più efficiente e a ridurre gli sprechi, migliorando i processi lungo tutta la filiera e il suo impatto a livello ambientale.» ha dichiarato Renzo Rosso, durante il suo intervento.

Il SEP Reunion 2025 ha incluso un keynote speech di Vittorio Colao, ex Ministro per l’Innovazione Tecnologica e la Transizione Digitale in Italia, workshop e momenti di networking, riunendo figure internazionali di spicco provenienti da diversi settori per discutere le sfide e le opportunità che attendono le imprese nei prossimi anni.