VENETO – Recuperato escursionista 80enne in montagna

Questa mattina alle 9 la Centrale del 118 è stata allertata dal gestore del Rifugio Tissi, per un suo ospite che, arrivato già ieri con male al ginocchio, oggi non era più in grado di proseguire per il dolore. L’elicottero del Suem di Pieve di Cadore è quindi atterrato in piazzola e, dopo la valutazione dall’equipe medica, ha imbarcato l’uomo, uno statunitense di 78 anni, è lo ha accompagnato al l’ospedale di Agordo.