Veneto – Rapine con la Fiat 500: arrestata la banda dei supermercati

Padova, 19 marzo 2026 – I carabinieri del Nucleo Investigativo del comando provinciale di Padova, insieme al Radiomobile di Padova e Cittadella, hanno catturato tre uomini ritenuti responsabili di rapine ai supermercati tra Padova, Bologna e Bergamo tra dicembre 2025 e gennaio 2026. L’ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata emessa dal Gip del Tribunale di Padova su richiesta della Procura e i tre arrestati sono stati portati nelle carceri di Padova, Venezia e Treviso.

Secondo gli investigatori, la banda utilizzava sempre lo stesso modus operandi: prima rubavano una Fiat 500 per raggiungere l’obiettivo, poi due membri entravano armati di pistola e cacciavite nel supermercato mentre il terzo restava alla guida dell’auto, abbandonata infine durante la fuga.

Tra i colpi contestati:

4 dicembre 2025, Piombino Dese (Prix) : rubati 4.000 euro con auto Fiat 500 presa a Rossano Veneto.

: rubati 4.000 euro con auto Fiat 500 presa a Rossano Veneto. 11 dicembre 2025, Bagnoli di Sopra (Prix) : sottratti 3.500 euro, sempre con Fiat 500 rubata.

: sottratti 3.500 euro, sempre con Fiat 500 rubata. 8 gennaio 2026, Monte San Pietro (Coop) : 10.000 euro portati via, con auto rubata e targhe false.

: 10.000 euro portati via, con auto rubata e targhe false. 10 gennaio 2026, Gorle (Italmark): tentata rapina sventata dai carabinieri, grazie al rinvenimento di pistole, cacciaviti, dispositivi per aprire Fiat 500 senza chiavi e uno strumento “jammer” per bloccare segnali radio.

Le indagini si sono basate su videosorveglianze, rilevatori di targhe e analisi dei dispositivi elettronici trovati durante i fermi, confermando il quadro accusatorio.

I carabinieri evidenziano come il tempestivo intervento delle forze dell’ordine abbia evitato che l’ultima rapina si concretizzasse, bloccando i malviventi prima che entrassero nel supermercato.

La banda della “Fiat 500” ora è fuori gioco: una vicenda che conferma l’importanza della sinergia tra i comandi provinciali e il nucleo investigativo nel contrasto della criminalità organizzata locale.