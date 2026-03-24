Veneto – Rapina una donna e tenta di rivenderle indietro la borsa: arrestato marocchino

Violenta rapina nei pressi della stazione ferroviaria di Padova, dove un uomo di 29 anni, cittadino marocchino, è stato arrestato dalla polizia dopo aver derubato una donna e averle chiesto del denaro per restituirle gli oggetti sottratti. Denunciato anche un complice, un 40enne già coinvolto in un episodio analogo.

L’intervento degli agenti è scattato dopo una chiamata al 113 da parte di una collega della vittima, una 60enne che lavora in un albergo, aggredita mentre si stava recando al lavoro. La donna è stata colpita alle spalle: il malvivente le ha strappato la borsetta scaraventandola a terra e trascinandola per alcuni metri prima di fuggire. A soccorrerla sono stati due passanti.

All’interno della borsa c’erano documenti, chiavi di casa e del lavoro, occhiali da vista, circa 20 euro e il telefono cellulare. Trasportata in ospedale, la donna ha riportato contusioni multiple con una prognosi di sette giorni.

Poco dopo, i familiari della vittima hanno iniziato a ricevere telefonate da un uomo che chiedeva 100 euro per la restituzione della refurtiva, fissando un incontro nel piazzale della stazione. All’appuntamento si sono presentati anche gli agenti, che hanno bloccato il 29enne. L’uomo ha reagito con violenza anche una volta fermato, colpendo con testate e calci l’auto di servizio e danneggiandone un vetro.

Le successive indagini hanno permesso di individuare anche il complice, fermato nei pressi della stazione: si tratta di un 40enne già arrestato lo scorso 28 febbraio per aver minacciato con una siringa un giovane, costringendolo a consegnare denaro in cambio della restituzione degli occhiali.

Il 29enne è stato portato in carcere con accuse pesanti: rapina aggravata, tentata estorsione, resistenza, violenza, minaccia e oltraggio a pubblico ufficiale, oltre al danneggiamento del mezzo di servizio.Aggredisce una donna e tenta di venderle indietro la borsa: arrestato a Padova

Violenta rapina nei pressi della stazione ferroviaria di Padova, dove un uomo di 29 anni, cittadino marocchino, è stato arrestato dalla polizia dopo aver derubato una donna e averle chiesto del denaro per restituirle gli oggetti sottratti. Denunciato anche un complice, un 40enne già coinvolto in un episodio analogo.

L’intervento degli agenti è scattato dopo una chiamata al 113 da parte di una collega della vittima, una 60enne che lavora in un albergo, aggredita mentre si stava recando al lavoro. La donna è stata colpita alle spalle: il malvivente le ha strappato la borsetta scaraventandola a terra e trascinandola per alcuni metri prima di fuggire. A soccorrerla sono stati due passanti.

All’interno della borsa c’erano documenti, chiavi di casa e del lavoro, occhiali da vista, circa 20 euro e il telefono cellulare. Trasportata in ospedale, la donna ha riportato contusioni multiple con una prognosi di sette giorni.

Poco dopo, i familiari della vittima hanno iniziato a ricevere telefonate da un uomo che chiedeva 100 euro per la restituzione della refurtiva, fissando un incontro nel piazzale della stazione. All’appuntamento si sono presentati anche gli agenti, che hanno bloccato il 29enne. L’uomo ha reagito con violenza anche una volta fermato, colpendo con testate e calci l’auto di servizio e danneggiandone un vetro.

Le successive indagini hanno permesso di individuare anche il complice, fermato nei pressi della stazione: si tratta di un 40enne già arrestato lo scorso 28 febbraio per aver minacciato con una siringa un giovane, costringendolo a consegnare denaro in cambio della restituzione degli occhiali.

Il 29enne è stato portato in carcere con accuse pesanti: rapina aggravata, tentata estorsione, resistenza, violenza, minaccia e oltraggio a pubblico ufficiale, oltre al danneggiamento del mezzo di servizio.