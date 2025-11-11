Veneto – Rapina e accoltella anziano mentre è al cimitero: fermato

I carabinieri della Compagnia di Este hanno fermato un 41enne, senza fissa dimora, ritenuto responsabile di una rapina aggravata ai danni di un anziano avvenuta ieri mattina a Saletto (Padova). Ne dà notizia Ansa Veneto oggi.

La vittima, mentre si trovava al cimitero, è stata aggredita alle spalle da un uomo parzialmente travisato che lo ha minacciato brandendo un oggetto acuminato, intimandogli di consegnargli il portafogli. L’uomo ha cercato di opporsi e ne è sorta una breve colluttazione durante la quale è stato colpito più volte, superficialmente, con una lama, per poi rovinare a terra e sbattere violentemente il capo.

L’aggressore ha preso il portafogli ed è scappato a piedi. I carabinieri, allertati dal 118, hanno incrociato i dati delle registrazioni della videosorveglianza del cimitero e delle telecamere comunali, concentrando poi le ricerche su un’utilitaria scura che ha lasciato il luogo a velocità sostenuta in orario compatibile.

Il cerchio si è stretto nelle prime ore del pomeriggio, quando l’auto è stata individuata in sosta presso un distributore in provincia di Verona dai militari della Compagnia di Legnago. Durante la perquisizione è emerso che l’uomo indossava ancora abiti compatibili con quelli acquisiti dalle telecamere, le sue scarpe presentavano tracce verosimilmente ematiche e in suo possesso sono state trovate delle forbici. Su indicazioni del fermato, i militari hanno poi trovato il portafogli di fronte al cimitero.

Il 41enne, di origini siciliane, è stato sottoposto a fermo per rapina pluri-aggravata dall’uso di armi e contro soggetto con minore capacità di difesa e, su disposizione della Procura di Rovigo, portato nella Casa circondariale di Rovigo. La vittima si trova ricoverata all’ospedale di Schiavonia, non in pericolo di vita.