Veneto – Rapina con pistola al Prix, ladri fuggiti

Rapina al supermercato di Piombino Dese, banditi in fuga con l’incasso

Momenti di forte tensione la sera del 4 dicembre a Piombino Dese, dove due uomini con il volto coperto da passamontagna hanno fatto irruzione nel supermercato Prix di via Pacinotti. I malviventi, armati rispettivamente di una pistola e di un punteruolo, hanno colto di sorpresa la cassiera intorno alle 19.30, quando il punto vendita era prossimo alla chiusura.

Sotto minaccia, la dipendente ha consegnato l’incasso mantenendo la calma nonostante lo shock. All’interno del market erano presenti pochi clienti, impegnati negli ultimi acquisti della giornata. Dopo aver afferrato il denaro, i due aggressori sono fuggiti facendo perdere le proprie tracce. Sulla pistola non si esclude l’ipotesi che fosse una scacciacani.

Nessuno è rimasto ferito. Subito dopo la rapina è stato allertato il 112 e in pochi minuti è intervenuta una pattuglia dei carabinieri della stazione di Piombino Dese. Gli uomini dell’Arma, verificata la situazione, hanno immediatamente avviato le ricerche diramando la segnalazione a tutte le pattuglie della zona. Il bottino, ancora in fase di quantificazione, dovrebbe ammontare a diverse migliaia di euro.

L’episodio arriva a breve distanza da una rapina messa a segno in un supermercato Alì di Padova, alimentando la preoccupazione per una possibile escalation. Per questo il comando provinciale dei carabinieri ha intensificato i controlli nei punti ritenuti più sensibili del territorio.