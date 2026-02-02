CRONACAVENETO
2 Febbraio 2026 - 16.20

Veneto – Rapina armata alle Poste: impiegata sotto choc

REDAZIONE
GARGAGNAGO (Sant’Ambrogio di Valpolicella) – Rapina a mano armata nella mattinata di lunedì 2 febbraio all’ufficio postale di via Giare, in Valpolicella. I banditi sono entrati in azione poco dopo l’apertura, cogliendo di sorpresa la giovane impiegata in servizio all’unico sportello, per poi darsi alla fuga subito dopo il colpo.

L’allarme è scattato immediatamente e sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Caprino Veronese, affiancati dai militari della stazione locale. È stata fatta arrivare anche un’ambulanza per prestare assistenza alla dipendente delle Poste, rimasta fortemente scossa dall’accaduto. Fortunatamente non si registrano feriti.

Al momento non è stata resa nota l’entità del bottino, così come sono in corso le verifiche su eventuali danni allo stabile, di proprietà comunale. Intorno alle 9.30 è stato informato anche il sindaco di Sant’Ambrogio di Valpolicella, Roberto Zorzi, che ha seguito da vicino la situazione fornendo supporto operativo.

La notizia della rapina si è diffusa rapidamente nel piccolo centro e nelle frazioni limitrofe, considerato che l’ufficio postale di Gargagnago è un punto di riferimento anche per i residenti di Bure di San Pietro in Cariano e delle zone vicine.

L’ufficio è stato temporaneamente chiuso e potrà riaprire solo dopo il completamento delle verifiche di sicurezza.

Le indagini sono affidate ai carabinieri, con il supporto della Sezione Investigazioni Scientifiche del Comando provinciale dell’Arma, al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica della rapina e risalire all’identità dei responsabili.

