Veneto – Raid notturno in una pizzeria dell’Arcella: fermati tre giovanissimi arrivati da Milano

Due diciottenni sono stati arrestati e un minorenne denunciato dopo un furto avvenuto nella notte in una pizzeria di Padova, nel quartiere Arcella. I tre giovani, arrivati in città poche ore prima in treno da Milano, si sarebbero introdotti nel locale dopo aver infranto alcune finestre, portando via due coltelli da cucina e una bottiglia di spumante.

L’episodio è avvenuto nella notte tra lunedì e martedì. Intorno alle 2.45 le volanti della Questura sono intervenute in seguito alla segnalazione di alcuni residenti, che avevano udito forti rumori provenire dal ristorante e notato due ragazzi aggirarsi nei pressi dell’edificio, uno dei quali con il volto coperto da un passamontagna.

All’arrivo degli agenti, i due giovani sono stati individuati mentre tentavano di allontanarsi nella direzione opposta. In quel frangente è sopraggiunto anche un terzo ragazzo, ritenuto il complice che si sarebbe introdotto all’interno del locale mentre gli altri facevano da palo.

Dagli accertamenti è emerso che il gruppo aveva prima danneggiato una finestra laterale per accedere alla sala, senza riuscirci, e successivamente forzato un’altra finestra per entrare nel magazzino adiacente della pizzeria. Da lì sarebbero stati sottratti i due coltelli e la bottiglia di spumante.

I due diciottenni sono stati arrestati e, nella mattinata di martedì, processati per direttissima: il giudice ha convalidato l’arresto. Il diciassettenne è stato invece denunciato in stato di libertà alla Procura per i minorenni di Venezia.

Il questore di Padova, Marco Odorisio, ha disposto l’attivazione della Divisione Anticrimine per l’adozione del foglio di via obbligatorio e dell’avviso orale nei confronti dei due maggiorenni. È stato inoltre coinvolto l’Ufficio Immigrazione per l’avvio delle procedure di revoca del permesso di soggiorno di cui risultano titolari.