Veneto – Raid in gioielleria, ladri in fuga senza bottino

Arzergrande – È finito senza bottino il tentativo di furto messo a segno nella notte tra il 17 e il 18 dicembre ai danni della gioielleria Sartori di via Roma. Erano circa le 2.30 quando alcuni residenti, allertati da rumori sospetti, hanno contattato il 112, facendo scattare l’intervento delle forze dell’ordine.

Secondo una prima ricostruzione, i malviventi, arrivati sul posto a bordo di un’auto, avrebbero messo in atto una modalità ormai collaudata: con attrezzi da scasso hanno praticato un foro nella saracinesca del negozio, nel tentativo di accedere successivamente alla vetrata blindata. Qualcosa, però, ha mandato all’aria il piano. L’attivazione dell’allarme e la segnalazione dei cittadini hanno costretto la banda ad abbandonare l’azione e dileguarsi prima di riuscire a entrare nell’esercizio.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Radiomobile di Piove di Sacco, affiancati dai militari della stazione di Codevigo, competenti per territorio. Nell’immediatezza dei fatti sono stati predisposti posti di controllo nelle vie limitrofe, ma dei ladri non è stata trovata traccia.

Le indagini sono ora concentrate sull’analisi delle immagini della videosorveglianza comunale, nella speranza di individuare elementi utili all’identificazione del gruppo. Le telecamere interne della gioielleria, invece, risultano inutilizzabili, poiché i malviventi le avevano preventivamente oscurate con uno spray prima di entrare in azione.

Non si tratta del primo episodio ai danni della stessa attività commerciale. Dopo aver riparato i danni alla saracinesca, la gioielleria ha comunque riaperto regolarmente nella giornata successiva. Considerato il rischio di nuovi tentativi a breve distanza di tempo, i controlli sul territorio sono stati ulteriormente rafforzati per prevenire altri colpi e assicurare i responsabili alla giustizia.