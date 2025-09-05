CRONACAVENETO
5 Settembre 2025 - 17.35

Veneto – Ragazzo si tuffa nel fiume per recuperare un pallone e muore annegato

REDAZIONE
ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO: CLICCA QUI

TREVISO, 05 settembre 2025 – Una tragedia ha colpito il centro di Treviso intorno alle 15: un ragazzo di 22 anni, di origini pakistane e regolare sul territorio nazionale, è morto annegato nelle acque del fiume Sile nei pressi di Ponte San Martino. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane sarebbe entrato in acqua per recuperare un pallone durante un gioco con alcuni amici e non è più riemerso.

L’allarme è stato lanciato dagli amici presenti sul posto. Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco di Treviso e il nucleo sommozzatori di Venezia, supportati dall’elicottero del Suem 118. La corrente in quel tratto del fiume è particolarmente impetuosa, rendendo le operazioni di ricerca delicate e lunghe.

Polizia e carabinieri hanno ascoltato testimoni e amici del giovane per ricostruire la dinamica dell’incidente, acquisendo anche le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona. Il corpo è stato recuperato dai sommozzatori lungo Riviera Santa Margherita, dove probabilmente era rimasto agganciato al fondale.

Gli agenti escludono al momento il coinvolgimento di terze persone o un gesto intenzionale. Il giovane aveva semplicemente partecipato a un gioco insieme agli amici, quando il fiume lo ha tragicamente inghiottito.

Leggi anche

IN PRIMO PIANO

In evidenza

Potrebbe interessarti anche:

IL GRAFFIO

News Aziende

CINEMA - SERIE TV

METEO

Erotico Vicentino

Veneto - Ragazzo si tuffa nel fiume per recuperare un pallone e muore annegato | TViWeb Veneto - Ragazzo si tuffa nel fiume per recuperare un pallone e muore annegato | TViWeb

Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

Luca Faietti Direttore Fondatore ed Editoriale - Arrigo Abalti Fondatore - Direttore Commerciale e Sviluppo - Paolo Usinabia Direttore Responsabile

Copyright © 2025 Tviweb. All Rights Reserved | Tviweb S.R.L. P.Iva E C.F. 03816530244 - Sede Legale: Brendola - Via Monte Grappa, 10

Concessionaria pubblicità Rasotto Sas

Credits - Privacy Policy