VENETO – Ragazzina 14enne investita mentre attraversa strada regionale

Grave incidente ieri alle 18.30 in via Montegrappa a Camposampiero (Padova), dove una ragazzina di 14 anni di origini straniere è stata investita mentre stava attraversano la regionale 307. E’ stata travolta da un’Alfa Romeo Giulietta alla cui guida vi era un 40enne di Loria (Treviso) che ha subito chiamato i soccorsi. L’uomo è risultato poi negativo all’alcoltest. La ragazza è stata portata in ospedale a Camposampiero con una grave frattura alla gamba ma è sotto osservazione per accertare che non abbia riportato lesioni interne.