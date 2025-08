Veneto – Ragazzi bloccati sotto un ponte, salvati dai pompieri (Video)

Attimi di apprensione nel tardo pomeriggio di ieri, domenica 3 agosto, a Verona, dove due ragazzi sono rimasti bloccati su un isolotto del fiume Adige, sotto il Ponte di San Pancrazio.

A trarli in salvo sono stati i Vigili del fuoco, intervenuti con il nucleo SAF fluviale. I soccorritori hanno raggiunto i giovani con un gommone e li hanno riportati a riva in sicurezza. Entrambi, fortunatamente, sono in buone condizioni di salute.

Ancora da chiarire come i due siano finiti sull’isolotto, ma si ipotizza che fossero scesi in acqua per rinfrescarsi e siano poi rimasti isolati a causa dell’innalzamento del livello del fiume.

L’intervento si è concluso senza conseguenze gravi, ma l’episodio riporta l’attenzione sui rischi legati alla balneazione e all’avvicinamento imprudente agli argini dell’Adige, specie in estate.