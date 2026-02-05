CRONACAVENETO
5 Febbraio 2026 - 9.43

Veneto – Ragazza in bici investita: portata in ospedale

REDAZIONE
Intervento dei soccorsi nella mattinata di oggi, mercoledì, a Motta di Livenza per l’investimento di una ragazza in bicicletta. L’incidente è avvenuto attorno alle 8.15 in viale Aldo Moro.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Motta di Livenza, che hanno collaborato con il personale sanitario del SUEM 118 nelle operazioni di assistenza alla giovane.

Dopo le prime cure prestate sul luogo dell’incidente, la ragazza è stata trasferita in ospedale per ulteriori accertamenti. Le sue condizioni non sono state rese note.

In corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’investimento.

