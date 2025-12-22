Veneto – Ragazza di 18 anni investita sulle strisce: è grave. Si cerca pirata della strada

Investita sulle strisce a Cologna Veneta, ricerche in corso per l’auto pirata

Cologna Veneta – Momenti di paura questa mattina, 22 dicembre, a Cologna Veneta, dove una diciottenne è stata investita mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali in via XX Marzo. L’incidente è avvenuto intorno alle 6.30: il conducente del veicolo non si è fermato e si è allontanato, lasciando la giovane ferita sul posto.

Sul luogo dell’investimento sono intervenuti i soccorritori del Suem 118 con ambulanza e automedica. La ragazza è stata trasportata all’ospedale Borgo Trento di Verona in codice rosso; le sue condizioni, seppur gravi, non desterebbero preoccupazione per la vita.

I carabinieri di Legnago hanno effettuato i rilievi e stanno ascoltando testimoni presenti al momento dell’incidente, tra cui persone dirette a scuola e al lavoro. Le indagini per risalire all’automobilista, considerato un “pirata della strada”, si avvalgono anche delle immagini delle telecamere di videosorveglianza installate nella zona.