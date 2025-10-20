Veneto – Ragazza 16enne violentata in un kebab: denunciati 3 pakistani

Una sedicenne della provincia di Treviso sarebbe stata vittima di violenza sessuale lo scorso aprile, all’interno di un locale specializzato in kebab. L’episodio, emerso solo di recente, vede ora tre cittadini pakistani finire sotto inchiesta.

L’indagine dei Carabinieri è scattata dopo la denuncia presentata dal padre della vittima. Secondo quanto ricostruito, la giovane si era recata nel locale in attesa che il genitore venisse a prenderla. Qui il titolare, un uomo di 27 anni, le avrebbe offerto bevande alcoliche per stordirla, portandola poi nello scantinato dove sarebbe avvenuta la violenza.

Il padre ha ritrovato la figlia in stato confusionale fuori dal locale e ha subito chiamato i soccorsi. In ospedale, gli accertamenti medici avrebbero confermato l’abuso sessuale.

Sotto la lente della Procura sono finiti il titolare del kebab, accusato di essere l’autore principale della violenza, e altri due connazionali. Due di loro sono indagati per violenza sessuale aggravata, mentre un terzo per favoreggiamento, in quanto avrebbe tentato di sviare le indagini fornendo false dichiarazioni ai militari. La notizia arriva a pochi giorni da un altro grave episodio di aggressione a due ragazze nel centro storico di Treviso, accendendo nuovamente i riflettori sulla sicurezza nella zona.