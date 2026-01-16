CRONACAVENETO
16 Gennaio 2026 - 11.11

Veneto – Quattordicenne scomparso: ricerche in corso, ultime tracce a Milano

REDAZIONE
San Giovanni Lupatoto (Verona), 16 gennaio 2026 – Continuano senza sosta le ricerche di Diego Baroni, 14 anni, sparito lo scorso 12 gennaio. Il ragazzo è uscito all’alba per prendere il bus che lo avrebbe portato all’Istituto professionale Giorgi di Verona, ma non è mai arrivato a scuola.

Secondo quanto racconta la madre, Sara Agnolin, il giovane è stato avvistato l’ultima volta davanti alla stazione di Verona Porta Nuova, dove avrebbe detto ad alcune amiche di essere diretto a Milano per incontrare amici di cui la famiglia non era a conoscenza. Il cellulare di Diego risulta spento da lunedì, ma l’ultimo aggancio noto è avvenuto nella zona di Milano.

Diego è alto circa 1,80 m, ha capelli castani corti e mossi e occhi castani. Al momento della scomparsa indossava un berretto di lana scuro, un giubbotto blu con cappuccio, pantaloni della tuta scuri e scarpe da ginnastica nere; portava con sé uno zaino nero.

La famiglia ha sporto denuncia ai carabinieri e attivato il Piano ricerca persone scomparse coordinato dalla prefettura. La madre ha lanciato appelli sui social chiedendo aiuto: «Se qualcuno lo ha visto, contattatemi al 3495232192». I video pubblicati su TikTok da compaesani e parenti hanno alimentato ulteriormente la speranza di rintracciare Diego.

Le indagini continuano con l’acquisizione delle registrazioni delle telecamere della stazione e dei punti cittadini tra San Giovanni Lupatoto e Verona, mentre le ricerche proseguono anche in Lombardia.

