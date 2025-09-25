CRONACAVENETO
25 Settembre 2025 - 16.59

Veneto – Precipita parapendio: pilota inglese miracolato, rimane appeso sugli alberi

REDAZIONE
Pieve del Grappa (TV), 25 settembre 2025 – Attimi di apprensione oggi verso le 12.30 sul Monte Frontal, dove un parapendio è precipitato per una settantina di metri sulla verticale della croce di vetta. Il pilota, un cittadino inglese di 68 anni, è rimasto illeso ma sospeso tra gli alberi con la vela impigliata a circa 15 metri da terra.

Sul posto è intervenuto il Soccorso alpino della Pedemontana del Grappa. Una squadra ha raggiunto l’area con i mezzi lungo una strada forestale per poi proseguire a piedi sul sentiero 109. Individuato l’albero, i soccorritori sono saliti con tecniche di treeclimbing, hanno messo in sicurezza l’uomo con un imbrago e lo hanno calato al suolo, dove è risultato incolume.

