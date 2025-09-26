Veneto – Precipita ascensore di un condominio con una persona all’interno

Attimi di paura ieri sera in un condominio di via Colombo a Mestre, quando un ascensore ha improvvisamente ceduto mentre all’interno si trovava una persona.

L’incidente è avvenuto poco prima delle 23. Dopo un tonfo violento, che ha messo in allarme i residenti, i soccorritori sono intervenuti temendo il peggio. Fortunatamente l’occupante della cabina è uscito illeso, seppur spaventato.

Secondo le prime ipotesi, il cedimento potrebbe essere stato causato da un guasto al motore o al sistema di funi d’acciaio. Sul posto sono arrivati vigili del fuoco, sanitari del Suem e tecnici specializzati, che hanno avviato verifiche sull’impianto.

L’episodio ha destato grande preoccupazione tra i condomini, ma i sistemi di sicurezza avrebbero comunque contenuto le conseguenze. Gli accertamenti ora puntano a chiarire le cause del malfunzionamento e a verificare la regolarità della manutenzione dell’ascensore.