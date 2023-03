VENETO – Poliziotto ubriaco investe e uccide 17enne, la procura chiude le indagini

La procura di Treviso ha concluso le indagini relative all’omicidio di Davide Pavan, il 17enne che il 17 maggio del 2022 fu travolto e ucciso in scooter da una Golf che invase la sua corsia, in via Olimpia a Paese, nel Trevigiano.

Da quanto ricostruito, il pubblico ministero Mara De Donà dovrebbe chiedere il rinvio a giudizio per omicidio stradale nei confronti guidatore, il 29enne Samuel Seno, allora poliziotto dell’Ufficio Stranieri della questura di Treviso, con l’aggravante di guida in stato di ebbrezza.

Secondo le ricostruzioni, tornando dalla festa del rugby Paese, organizzata per il suo addio, Seno avrebbe imboccato la curva di via Olimpia a una velocità stimata tra gli 80 e gli 85 chilomentri, uscendo dalla traiettoria e occupando la corsia dove si trovava Pavan. La misura del tasso alcolemico, effettuata tramite esami del sangue, aveva segnalato gli 1,26 grammi per litro, anche se va ricordato che il primo test, effettuato con il breathlyzer dopo lo scontro, aveva dato come lettura 1,50.