Veneto – Picchia la madre e viola più volte i divieti. Lei scappa di casa: 52enne arrestato

PADOVA — È finita con l’arresto la lunga scia di violenze domestiche di un 52enne padovano, già noto alle forze dell’ordine per reati contro la persona e il patrimonio. L’uomo, da anni protagonista di comportamenti aggressivi nei confronti della madre, era stato ammonito nel 2022 per maltrattamenti e negli ultimi mesi era stato più volte raggiunto da provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e di divieto di avvicinamento.

Nonostante le misure, il 52enne aveva continuato a rientrare nell’abitazione e a vessare la donna, sia con minacce e pressioni psicologiche, sia con aggressioni fisiche. L’ultimo episodio risale a pochi giorni fa: dopo una lite, l’uomo avrebbe colpito la madre con un pugno alla testa, costringendola a fuggire di casa e a rifugiarsi in una stanza, mentre lui tentava di sfondare la porta.

La donna, terrorizzata, ha chiesto aiuto al 113 in due diverse occasioni nella stessa giornata, denunciando di subire maltrattamenti e intimidazioni da anni.

Alla luce delle ripetute violazioni delle prescrizioni e dell’ennesima aggressione, la polizia ha proceduto all’arresto del 52enne, già sorpreso a violare le misure cautelari la sera del 24 settembre. Su disposizione della procura, è stato trasferito in carcere.