Veneto – Picchia e minaccia di uccidere la compagna, arrestato 43enne

Padova, 25 settembre 2025 – I carabinieri della stazione di Sarmeola di Rubano hanno arrestato un uomo di 43 anni, residente a Limena, accusato di maltrattamenti in famiglia, minacce e lesioni nei confronti della convivente.

L’intervento dei militari è scattato dopo la segnalazione arrivata al 118: giunti nell’abitazione, i carabinieri hanno trovato la donna in lacrime, sotto shock e con una ferita al setto nasale, raccontando di essere stata colpita e minacciata di morte durante una lite.

Secondo quanto riferito dalla vittima, le violenze andavano avanti dall’inizio della convivenza, risalente al 2024. La donna è stata soccorsa e accompagnata in ospedale, mentre il compagno, di origine est europea, è stato arrestato e portato in carcere a Padova.

Il giudice, in sede di convalida, ha disposto l’allontanamento dell’uomo dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento alla compagna e ai luoghi da lei frequentati.