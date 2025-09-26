CRONACAVENETO
26 Settembre 2025 - 10.14

Veneto – Picchia e minaccia di uccidere la compagna, arrestato 43enne

REDAZIONE
ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO: CLICCA QUI

Padova, 25 settembre 2025 – I carabinieri della stazione di Sarmeola di Rubano hanno arrestato un uomo di 43 anni, residente a Limena, accusato di maltrattamenti in famiglia, minacce e lesioni nei confronti della convivente.

L’intervento dei militari è scattato dopo la segnalazione arrivata al 118: giunti nell’abitazione, i carabinieri hanno trovato la donna in lacrime, sotto shock e con una ferita al setto nasale, raccontando di essere stata colpita e minacciata di morte durante una lite.

Secondo quanto riferito dalla vittima, le violenze andavano avanti dall’inizio della convivenza, risalente al 2024. La donna è stata soccorsa e accompagnata in ospedale, mentre il compagno, di origine est europea, è stato arrestato e portato in carcere a Padova.

Il giudice, in sede di convalida, ha disposto l’allontanamento dell’uomo dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento alla compagna e ai luoghi da lei frequentati.

Leggi anche

IN PRIMO PIANO

In evidenza

Potrebbe interessarti anche:

IL GRAFFIO

News Aziende

CINEMA - SERIE TV

METEO

Erotico Vicentino

Veneto - Picchia e minaccia di uccidere la compagna, arrestato 43enne | TViWeb Veneto - Picchia e minaccia di uccidere la compagna, arrestato 43enne | TViWeb

Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

Luca Faietti Direttore Fondatore ed Editoriale - Arrigo Abalti Fondatore - Direttore Commerciale e Sviluppo - Paolo Usinabia Direttore Responsabile

Copyright © 2025 Tviweb. All Rights Reserved | Tviweb S.R.L. P.Iva E C.F. 03816530244 - Sede Legale: Brendola - Via Monte Grappa, 10

Concessionaria pubblicità Rasotto Sas

Credits - Privacy Policy