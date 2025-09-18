Veneto – Persona si getta da un ponte, visto da un testimone: ricerche in corso

Momenti di apprensione a Padova nella tarda mattinata di giovedì 18 settembre, quando una passeggera di un autobus ha riferito di aver visto una persona scavalcare il parapetto del ponte di Voltabarozzo e lanciarsi nel vuoto.

Immediatamente è scattato l’allarme e sul posto sono intervenuti carabinieri, personale sanitario del Suem e vigili del fuoco, con l’impiego anche dell’elicottero per il sorvolo dell’area. Le ricerche si concentrano lungo il canale scaricatore del Bacchiglione, che scorre sotto il ponte, e nella zona della pista ciclabile adiacente.

Al momento non risultano ulteriori segnalazioni che confermino l’accaduto, ma le operazioni di verifica proseguono senza sosta per chiarire se effettivamente una persona sia caduta in acqua o nei dintorni.