Veneto, pauroso incendio nella notte: capannone distrutto dalle fiamme (video)

VENETO – Un vasto incendio è divampato nella notte all’interno di un capannone a Motta di Livenza, in provincia di Treviso. L’allarme è scattato intorno alle 2.30 in via Magnadola.

Sul posto sono intervenuti oltre 30 operatori dei Vigili del fuoco con 11 mezzi, provenienti dai distaccamenti di Motta di Livenza, Conegliano, San Donà di Piave e dalla sede centrale di Treviso. Le squadre stanno operando per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area.

Le cause del rogo sono in fase di accertamento. Non risultano al momento segnalate persone ferite