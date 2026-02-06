CRONACAVENETO
Veneto – Paura in Pedemontana: auto a fuoco

REDAZIONE
Alle 8.45 di oggi i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la Superstrada Pedemontana Veneta, al chilometro 81, per l’incendio di un’autovettura in transito.

Il mezzo stava percorrendo la Pedemontana in direzione Venezia quando, per cause in corso di accertamento, è stato avvolto dalle fiamme. Il conducente è riuscito ad abbandonare il veicolo autonomamente e a mettersi in sicurezza prima dell’arrivo dei soccorsi, senza riportare ferite.

Sul posto è intervenuta la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Montebelluna, competente per il tratto, che ha provveduto allo spegnimento dell’incendio e alla messa in sicurezza dell’area.

Presenti anche la Polizia Stradale e il personale ausiliario della Superstrada Pedemontana Veneta per la gestione della viabilità.

