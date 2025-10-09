Veneto – Paura in A4 nella notte: auto a fuoco

Attimi di paura nella notte lungo l’autostrada A4, nel tratto compreso tra San Stino di Livenza e Portogruaro in direzione Trieste, dove intorno all’1:00 un’autovettura BMW alimentata a gasolio ha preso fuoco mentre era in marcia.

Sul posto sono intervenuti prontamente i Vigili del fuoco del distaccamento di Motta di Livenza, che hanno domato le fiamme e messo in sicurezza l’area. Non si registrano feriti.

Presenti per i rilievi e la gestione della viabilità anche gli agenti della Polizia autostradale, che hanno temporaneamente rallentato il traffico per consentire le operazioni di spegnimento e bonifica. Le cause dell’incendio sono in corso di accertamento.