CRONACAVENETO
9 Ottobre 2025 - 10.54

Veneto – Paura in A4 nella notte: auto a fuoco

REDAZIONE
ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO: CLICCA QUI

Attimi di paura nella notte lungo l’autostrada A4, nel tratto compreso tra San Stino di Livenza e Portogruaro in direzione Trieste, dove intorno all’1:00 un’autovettura BMW alimentata a gasolio ha preso fuoco mentre era in marcia.

Sul posto sono intervenuti prontamente i Vigili del fuoco del distaccamento di Motta di Livenza, che hanno domato le fiamme e messo in sicurezza l’area. Non si registrano feriti.

Presenti per i rilievi e la gestione della viabilità anche gli agenti della Polizia autostradale, che hanno temporaneamente rallentato il traffico per consentire le operazioni di spegnimento e bonifica. Le cause dell’incendio sono in corso di accertamento.

Leggi anche

IN PRIMO PIANO

In evidenza

Potrebbe interessarti anche:

IL GRAFFIO

News Aziende

CINEMA - SERIE TV

METEO

Erotico Vicentino

Veneto - Paura in A4 nella notte: auto a fuoco | TViWeb Veneto - Paura in A4 nella notte: auto a fuoco | TViWeb

Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

Luca Faietti Direttore Fondatore ed Editoriale - Arrigo Abalti Fondatore - Direttore Commerciale e Sviluppo - Paolo Usinabia Direttore Responsabile

Copyright © 2025 Tviweb. All Rights Reserved | Tviweb S.R.L. P.Iva E C.F. 03816530244 - Sede Legale: Brendola - Via Monte Grappa, 10

Concessionaria pubblicità Rasotto Sas

Credits - Privacy Policy