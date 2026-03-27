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27 Marzo 2026 - 12.24

Veneto – Paura al distributore: furgoncino prende fuoco

REDAZIONE
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Paura questa mattina a Padova, dove un furgoncino alimentato a benzina e gas GPL ha preso fuoco presso il distributore di via Benussi intorno alle 9:30.

Secondo le prime informazioni, i gestori del distributore hanno provato a spegnere le fiamme senza successo, ma sono riusciti a spingere il veicolo lontano dalle pompe di carburante, evitando un rischio maggiore.

L’intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco ha permesso di limitare l’incendio alla parte anteriore del mezzo, senza coinvolgere la bombola di GPL posta posteriormente. Sul posto è intervenuta anche la Polizia Municipale per gestire la sicurezza e coordinare le operazioni.

Fortunatamente non si registrano feriti, e la situazione è stata riportata rapidamente sotto controllo, evitando conseguenze più gravi.

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