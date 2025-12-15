Veneto – Patenti estere convertite con documenti falsi, 15 denunciati

Venezia, 15 dicembre 2025 – La polizia locale di Venezia, in collaborazione con la Motorizzazione civile e la Prefettura, ha chiuso il 2025 con un bilancio significativo nell’ambito dei controlli sulle patenti estere: circa 1.200 verifiche effettuate e 15 persone denunciate per aver tentato di ottenere una patente italiana con documenti non autentici.

Le patenti risultate contraffatte appartengono a diverse nazionalità, con predominanza di documenti polacchi, seguiti da lituani, brasiliani, romeni, inglesi, ungheresi e turchi.

L’ultimo caso risale al 3 dicembre, quando un cittadino egiziano si è presentato negli uffici della Motorizzazione di Venezia per convertire una patente romena in patente italiana. Alcune anomalie nei documenti hanno fatto scattare immediatamente il protocollo di verifica: gli specialisti della polizia locale hanno rilevato falsificazioni con strumentazione tecnica portatile, sequestrando il documento e denunciando l’uomo.

Nel corso degli accertamenti è emerso anche il possesso di una carta del conducente, rilasciata nel luglio 2025 dalla Camera di Commercio Venezia-Rovigo per l’uso del cronotachigrafo digitale su mezzi pesanti, ottenuta sulla base della patente romena falsa.

L’assessore alla Sicurezza, Elisabetta Pesce, ha sottolineato l’importanza di questa attività: “La conversione fraudolenta delle patenti rappresenta un rischio reale per la circolazione e per la tutela dei cittadini. Grazie alla collaborazione con Motorizzazione e Prefettura, i controlli sono sempre più efficaci e mirati, e continueranno con la massima attenzione nei prossimi mesi”.