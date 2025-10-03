CRONACAVENETO
3 Ottobre 2025 - 18.35

Veneto – Parroco vieta cani in chiesa per colpa dei proprietari: blitz degli animalisti vestiti da frati (video)

REDAZIONE
Travestiti da frati e con un cartello in inglese rivolto soprattutto ai turisti, con la scritta “Jesus loved Animals”, alcuni attivisti del gruppo “Centopercentoanimalisti” hanno fatto irruzione questo pomeriggio nella chiesa di San Nicolò all’Arena, nel cuore di Verona.

La protesta era indirizzata contro la decisione del parroco di vietare l’ingresso dei cani all’interno della chiesa, motivata da episodi di inciviltà attribuiti a diversi proprietari di animali.

Durante l’azione, un diacono ha cercato di sottrarre il cartello a uno dei militanti, provocando momenti di tensione. Sul posto sono poi intervenute due pattuglie della Polizia di Stato, riportando la calma.

Non si tratta della prima contestazione: nelle scorse settimane, gli stessi attivisti avevano esposto uno striscione di protesta sul sagrato della chiesa.

