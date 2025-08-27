CRONACA
27 Agosto 2025 - 15.04

Veneto, parapendista rimane appeso ad un albero

REDAZIONE
Borso del Grappa (TV), 27 – 08 – 25

Un pilota di parapendio è precipitato poco sotto il decollo Stella alpina, sul Monte Grappa, ed è rimasto sospeso con la vela a circa 5 metri da terra, sul margine del bosco. Attorno alle 13 sono intervenuti una squadra del Soccorso alpino della Pedemontana del Grappa, l’elicottero di Treviso emergenza e il personale del Suem di Crespano. Calato con un verricello di 30 metri sulla strada, poco distante dall’albero su cui si trovava l’uomo di nazionalità svizzera, il tecnico di elisoccorso è risalito con tecniche di treeclimbing e, con il supporto degli altri soccorritori, ha assicurato il pilota, liberandolo dai vincoli e riportandolo a terra. Le sue condizioni sono state valutate dal medico sul posto. Non aveva riportato alcuna conseguenza. 

