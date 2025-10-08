Veneto – Parapendio precipita vicino a un rifugio: ferito un 27enne

Alpago (Belluno), 8 ottobre 2025 – Attorno alle 11.50 la Centrale del 118 è stata allertata per un incidente in parapendio avvenuto non lontano dalla piazzola del Rifugio Dolada. Durante il volo, il pilota, un 27enne di Alpago, è passato vicino al punto di decollo quando la vela si è improvvisamente chiusa, facendolo precipitare al suolo da diversi metri di altezza, a circa trenta metri dalla piazzola.

Sul posto è intervenuto l’elicottero del Suem di Pieve di Cadore: l’equipe medica e il tecnico di elisoccorso hanno raggiunto l’infortunato, che presentava un sospetto politrauma. Dopo le prime cure, il giovane è stato imbarellato e trasportato in eliambulanza all’ospedale di Belluno.